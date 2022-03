Armi, droga ed esplosivi in una cava, 5 arresti 

I carabinieri del Comando provinciale di Siracusa hanno arrestato 5 persone, al termine di una operazione contro il traffico di droga e armi e la detenzione di esplosivi scattata tra Siracusa e Floridia. Nella rete dei militari sono finiti padre e figlio, 51 e 17 anni, in possesso di circa 5 chili e mezzo di hashish e marijuana, 1.800 euro in contanti e 2 pistole calibro 7,65 e calibro 22. Il minore, durante le perquisizioni è scappato dal retro dell’abitazione portando con sé un bidone in plastica, precedentemente semi interrato, in cui era nascosta gran parte della droga e una pistola. I militari lo hanno raggiunto e arrestato e su ordine della Procura dei Minori collocato in un centro di accoglienza, mentre il padre del ragazzo è stato tradotto in carcere.

Le armi sono state prelevate e trasferite nei laboratori dei militari per verificare se sono state usate in delitti per cui ci sono le indagini in corso. Arresto anche per un siracusano incensurato di 55 anni che è stato trovato in possesso di due pistole e 2 carabine ad aria compressa, oltre che a 250 grammi di un pericolosissimo esplosivo da cava sul quale sono in corso indagini per stabilire provenienza e relativa miccia con detonatori. Non è escluso che l’uomo possa essere il custode di un gruppo, in ogni caso, nelle prossime ore potrà chiarire la sua posizione in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare. Il materiale è stato immediatamente preso in custodia dagli artificieri per provvedere alla distruzione in sicurezza mentre l’uomo è finito in cella. Ai domiciliari due pregiudicati responsabili, rispettivamente di evasione e detenzione di piccole quantità di stupefacenti. Nel corso delle operazioni sono state denunciate altre 5 persone per diversi reati, tra cui guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di coltello ed oggetti atti ad offendere.

