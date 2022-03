Armadio le cade addosso, anziana muore mentre fa colazione  

Una donna di 93 anni è morta questa mattina in via Giusti a Palermo colpita da un armadio che le è caduto addosso. La donna stava leggendo il giornale mentre faceva colazione quando si sono staccati alcuni calcinacci dal soffitto che hanno fatto cadere l’armadio. L’allarme è stato dato dalla badante. Vani i tentativi di soccorrere la vittima da parte dei sanitari del 118, intervenuti nell’appartamento con l’aiuto dei vigili del fuoco. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia della Scientifica per eseguire i rilievi e ricostruire esattamente la dinamica

Mi piace: Mi piace Caricamento...