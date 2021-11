Arbitro di Caltanissetta aggredito a Montedoro: 2 giocatori squalificati per 4 anni

Mano pesante nella Terza Categoria nissena dopo l’aggressione all’arbitro a Montedoro. Otto anni di squalifica in totale, una gara a porte chiuse e sconfitta per 0-3 alla Sicilianamente. Ieri il giudice sportivo Rino Impaglione ha usato il pugno di ferro per i gravi episodi di violenza, domenica scorsa in Sicilianamente – Us. Terranova. L’arbitro di Caltanissetta, Samuele Surrusca al 45’ del primo tempo ha interrotto il gioco per constatare le condizioni fisiche di un calciatore, ed è stato circondato da tutta la squadra della Sicilianamente. Dopo le prime 2 ammonizioni, Nugara dopo essersi messo testa a testa con l’arbitro, lo ha colpito con un calcio alla gamba, facendogli perdere l’equilibrio e insultandolo con frasi ingiuriose e minacciose. Successivamente lo ha colpito con un’altra pedata alla schiena.

Contemporaneamente Tulumello ha colpito l’arbitro con una testata spostandolo all’indietro, prendendolo per il collo, strattonandolo, colpendolo con un pugno sulla bocca e facendogli perdere il fischietto. Gara sospesa con l’arbitro era impossibilitato a proseguire la partita, recandosi in ospedale, con prognosi di 3 giorni. 0-3 a tavolino in favore dell’Us Terranova e prossima gara da disputare a porte chiuse. I calciatori Carmelo Nugara e Claudio Tulumello squalificati per 4 anni a testa fino al 2 novembre.

Gandolfo Maria Pepe – La Sicilia