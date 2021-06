Amministrative nel nisseno: nasce una grande forza moderata di centro

Angelo Bellina, Coordinatore Regionale di Idea Sicilia dichiara: “Oggi, in mattinata, dopo varie interlocuzioni telefoniche ci siamo incontrati per fare il punto della situazione politica in provincia di Caltanissetta.

Anche noi, come a Palermo, riteniamo necessario costruire una grande forza moderata che sappia meglio interpretare i bisogni del territorio e di una comunità che spesso si è sentita abbandonata dalla politica.

Abbiamo parlato delle prossime amministrative che si terranno nei comuni di San Cataldo e Vallelunga, della necessità di dare una grande spinta a questo progetto moderato anche nella nostra Provincia, convinti che potrebbe interpretare al meglio i bisogni del nostro territorio e di quanti pensano che il dialogo, il confronto e la voglia di fare squadra siano la strada maestra per dare soluzione ai tanti problemi rimasti irrisolti del territorio. A breve altri incontri si susseguiranno, al fine di meglio organizzare e strutturare il progetto che è in fase di costruzione”.

Angelo Bellina (Coord. Regionale Idea Sicilia)

Angelo Fasulo (Coord. Provinciale Cantiere Popolare)

Silvio Scichilone (Coord. Provinciale UDC)

Giuseppe Ventura (Coord. Provinciale di Italia Viva)