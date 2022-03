Allevatore precipita con l’auto in un burrone e muore 

Un allevatore di 77 anni Basilio Rundo è morto in un incidente stradale nella tarda mattinata di oggi ad Alcara Li Fusi (Messina)

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione l’allevatore ha perso il controllo del proprio mezzo ed è precipitato in un burrone. L’uomo stava percorrendo la strada in discesa verso Alcara Li Fusi, dove risiedeva con la moglie, di rientro da un appezzamento di terreno di sua proprietà nella zona a ridosso della Grotta del Lauro. Inutili i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione ed un elicottero del 118, ma per l’uomo non c’era nulla da fare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...