Alessio Limuti, disabile di Caltanissetta denuncia che è impossibile prenotare una visita gastroenterologica all’ospedale Raimondi di San Cataldo. Il servizio non viene svolto al Sant’Elia. Quindi o bisogna effettuarla a pagamento oppure si è costretti ad andare a Gela o Mussomeli. Un disabile come Alessio o un anziano devono fare tutta questa strada per una visita?

