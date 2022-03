Alessandria della Rocca. Uccise vicino a fucilate, condannato a 10 anni  

Condanna a 10 anni di carcere definitiva nei confronti di Gioacchino Di Liberto, 87 anni, di Alessandria della Rocca, accusato di avere ucciso Liborio Piazza, 72 anni, il 12 settembre del 2018. Di Liberto e’ stato riconosciuto colpevole di avere sparato due colpi di fucile con doppietta calibro 16 colpendo Piazza alla gola e al fianco.

Il movente e’ collegato a dei lavori di manutenzione sui canaloni per il deflusso delle acque piovane. Opere contestate da Di Liberto che temeva frane e smottamenti sui terreni della sua proprieta’.

La pena, gia’ ridotta di un terzo per effetto del giudizio abbreviato, era stata diminuita da 14 a 10 anni in appello in seguito alla concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. L’imputato dovra’ pure risarcire i familiari della vittima che si sono costituiti parte civile con l’assistenza degli avvocati Antonino e Vincenza Gaziano.

