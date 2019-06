Al via la sesta edizione di “Un’estate con SiciliAntica”

Al via anche quest'anno la manifestazione “estate con SiciliAntica” giunta alla sesta edizione, dopo lo straordinario successo riscosso dalle edizioni precedenti. Numerose le iniziative promosse dalle Sedi Locali dell’Associazione: mostre, convegni, escursioni, visite guidate, scavi archeologici degustazioni di prodotti tipici, archeotrekking e molto altro ancora. Da giugno a settembre SiciliAntica, Associazione che da oltre vent’anni opera nel territorio siciliano per tutelare e valorizzare lo sterminato patrimonio culturale dell’Isola, organizzerà una serie di straordinari eventi per partecipare ad un’estate diversa di conoscenza e scoperta del territorio siciliano e delle sue storie.

Si pubblica qui di seguito il ricco programma della manifestazione:

Sede di Catania:

– SABATO 20 LUGLIO – Visita all’area archeologica di Santa Venera al Pozzo-

Info: catania@siciliantica.it

Sede di Bronte-Maletto:

– SABATO 13 LUGLIO – Presso l'azienda agrituristica LA MUSA, nell'omonima contrada di Bronte: incontro culturale sugli aspetti storico-archeologici e ambientali del territorio di Bronte e Maletto con presentazione di Power Point;

– DOMENICA 14 LUGLIO -MALETTO, partecipazione agli eventi conclusivi della Sagra della Fragola,con visita all’area archeologica di Contrada Edera, al Museo Archeologico S.Nibali e centro storico.

Info: mcmsiciliantica@gmail.com

Sede di Polizzi Generosa:

– SABATO 6 E DOMENICA 7 LUGLIO – Sagra dello Sfoglio

– DAL 17 AL 21 LUGLIO – Rievocazione federiciana in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Info: polizzigenerosa@siciliantica.it

Sede di Scillato:

– 7 SETTEMBRE – “ Terza edizione di Svincolo Scillato” . Info: scuillato@siciliantica.it

Sede di Trapani:

30 GIUGNO – Escursione culturale a Favignana

1 -Museo archeologico della Tonnara: rostri, ancore, anfore e storia.

2 – Museo della Tonnara- Storia della tonnara e spiegazione sulla tonnara a mare e sulla lavorazione del tonno all’interno dello stabilimento dei Florio.

3 – Geologia e Preistoria dell’Isola di Favignana.

Info: trapani@siciliantica.it

Sede di Mascalucia

– SABATO 22 GIUGNO – incontro su eruzione del 1669, 22 giugno 2019 con geologo dr. Stefano Branca, e dr. Giancarlo Santi, autore del libro “La Vergine nella lava”

– DAL 18 AL 23 GIUGNO evento Jacaranda a Villa Trinità Mascalucia, siamo patrocinatori dell’evento e parleremo all’inizio

– LUGLIO (data da definire, forse seconda domenica) visita a Campanarazzu, antico abitato di Misterbianco,

– AGOSTO (data da definire) visita ad alcune residenze nobiliari di Mascalucia: Palazzo Somma, Villa Trinità di Bonajuto con annessa zona archeologica e parco botanico

– DOMENICA 22 SETTEMBRE – Visita all’Orto Botanico di Catania

Info: Alberto D’Agata cell: 3496189439; email: alberto.dagata@gmail.com

Sede di Castiglione di Sicilia:

– SABATO 10 AGOSTO – Corteo Storico con circa 30/40 figuranti vestiti secondo i costumi del XIV secolo che rievocherà il tempo di Ruggero di Lauria e della Bella Angiolina, secondo le leggende e la tradizione del territorio Castiglionese. Info: Salvatore Verduci – email:

verducisalvo@gmail.com

Sede di Ravanusa:

– SABATO 13 E DOMENICA 14 LUGLIO E SABATO 20 E DOMENICA 21 LUGLIO – Apertura al pubblico del Museo di Storia Naturale di Ravanusa a partire dal primo pomeriggio fino a tarda serata (anche fin dopo mezzanotte, a seconda delle presenze. Il progetto prevede la visita guidata, la visione di un filmato sulla storia geologica, paleontologica e archeologica dl territorio di Ravanusa.

Info: Eugenio Nobile – email: scuolalicata@libero.it

Sede di Misilmeri:

– VENERDÌ 14 GIUGNO – Convegno “Topografia antica e viabilità storica nella valle dell’Eleuteri Percorsi, luoghi, culture” (Oratorio Chiesa Madre ore 16)

– DOMENICA 30 GIUGNO – Visita guidata alle cascate di San Nicola e grotta del brigante (Partenza Piazzale Nassirya ore 10)

DOMENICA 7 LUGLIO – Passeggiata culturale a Risalaimi “Ponte della fabbrica- casale teutonico

– potabilizzatore e sorgente” con degustazione di prodotti tipici locali (Partenza Piazzale Nassirya ore 9) AGOSTO (da stabilire) – Notte Medievale di Misilmeri, (Spettacoli – falconieri – corteo storico – sbandieratori – prodotti a tema) Quartiere San Vincenzo dalle ore 21.

AGOSTO (luogo e data da stabilire) – Mostra fotografica “Quelli di Misilmeri”, personale di Francesco Cerniglia.

Info: misilmeri@siciliantica.it

Sede di Lentini-Carlentini

SABATO 22 GIUGNO – ore 9/12 – Visita al Convento dei Frati Minori Cappuccini

DAL 15 AL 28 LUGLIO – Pulitura e scavo tombe a fossa presso la chiesa rupestre del Crocifisso

DOMENICA 25 AGOSTO – Lux – storia, arte e devozione carlentinese (II ediz.) – una visita guidata presso la Chiesa Madre e la Chiesa di Santa Maria di Roccadia – Carlentini

SABATO 7 E DOMENICA 8 SETTEMBRE – III edizione “Meravigliosamente… Jacopo” 2019

Dopo il successo degli anni scorsi, torna l'iniziativa volta alla valorizzazione e alla promozione dell’illustre personaggio lentinese Notaro Jacopo, prevede 2 giornate, con percorso itinerante per il centro storico di Lentini, letture e commenti di alcuni sonetti e altri componimenti di Jacopo da Lentini, canti, danze e banchetto medievali.. e tanto altro ancora.

Info: lentini-carlentini@siciliantica.it

Sede di Palermo:

DOMENICA 23 GIUGNO – Raduno Regionale di SiciliAntica

Info: palermo@siciliantica.it

Sede di Centuripe:

DOMENICA 15 SETTEMBRE – Cronocalata. Info: centuripe@siciliantica.it

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI. NOTIZIE PIÙ DETTAGLIATE SULLE INIZIATIVE DELLE SEDI LOCALI SARANNO PUBBLICATE QUALCHE GIORNO PRIMA DELL’EVENTO SULLA PAGINA FACEBOOK DEDICATA E SU WWW.SICILIANTICA.EU