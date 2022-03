Agrigento. Trovato in possesso di numerosi profumi di marca, 40enne di Favara denunciato 

Fermato per un controllo è stato trovato in possesso di numerose confezioni di profumi tester, di marche diverse, imballati singolarmente in apposite scatoline sulle quali era ben impressa la dicitura di divieto di vendita al pubblico, e non è stato in grado di fornire una valida spiegazione in merito alla provenienza sospetta dei prodotti. A finire nei guai un quarantenne di Favara.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, pertanto, hanno provvedevano a sequestrare le diverse confezioni di profumi, e l’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per il reato di ricettazione.

Il favarese alla guida della sua autovettura è stato fermato dagli agenti lungo la Salita Coniglio, al viale della Vittoria. Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito i poliziotti, i quali, pertanto, hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito. In seguito alla perquisizione veicolare sono state rinvenute diverse confezioni di profumi tester.

