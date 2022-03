Agrigento. Tornano dal Piemonte e trovano la casa occupata dal tunisino positivo al Covid scappato dall’ospedale 

Nel centro storico di Agrigento, tre fratelli agrigentini, residenti in Piemonte, tornano per formalizzare la successione dell’abitazione lasciata dai genitori in eredità, e la trovano occupata abusivamente. All’interno due tunisini ventenni, uno dei quali, è risultato essere l’immigrato che lo scorso 12 marzo era fuggito dal reparto Covid dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, calandosi dalla finestra con delle lenzuola annodate che, nel frattempo, si è negativizzato.

I due tunisini sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per occupazione abusiva. Dopo la segnalazione al 112, sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Gli agenti hanno identificato i due occupanti, e da lì a poco, individuato il giovane paziente, che era riuscito a scappare dall’ospedale, dove era stato ricoverato perché stava male a causa del Covid-19

