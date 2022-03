Agrigento. Tenta di acquistare online ma si accorge della truffa 

Stava ormai per concludere l’acquisto di un bancale di pellet attraverso un sito internet adocchiato grazie ad un prezzo davvero conveniente ma, al momento del pagamento di 190 euro, si accorge di alcune anomalie. Così ha chiamato direttamente l’azienda venditrice e ha scoperto che il venditore altro non era che un truffatore. Una cinquantenne agrigentina ha così denunciato l’accaduto ai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che hanno avviato le indagini. L’azienda fornitrice ha spiegato alla donna che non si trattava del primo caso del genere che gli veniva segnalato. Secondo quanto ricostruito l’uomo si sarebbe spacciato per uno dei venditori dell’azienda.

Mi piace: Mi piace Caricamento...