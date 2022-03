Agrigento. Si sanifica le mani contro il Covid, e perde un anello da 15 mila euro 

Una docente agrigentina di 35 anni, entra in un negozio della via Imera ad Agrigento, e per sanificare le mani, si toglie l’anello dal dito, riponendolo nella tasca del jeans. Poco più tardi si è spostata a Palma di Montechiaro, dove insegna, e appena arrivata al lavoro, si è accorta che l’anello era scomparso. Un gioiello in oro bianco, con smeraldo e brillanti, del valore approssimativo di 15 mila euro.

La donna s’è presentata alla caserma dei carabinieri di Palma di Montechiaro, per formalizzare la denuncia, accompagnata anche dalla fotografia del prezioso anello. I militari dell’Arma avrebbero già verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, sia nella zona della via Imera ad Agrigento, dove la donna s’è recata, sia nei pressi della scuola, a Palma di Montechiaro.

