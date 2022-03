Agrigento. Schianto con la bici elettrica, 37enne in gravi condizioni.  

C. R. agrigentino trentasettenne, in sella ad una bicicletta elettrica, si è schiantato contro un muretto nel tratto iniziale della via Panoramica dei Templi. L’uomo e rimasto gravemente ferito, e dopo un primo ricovero all’ospedale “San Giovanni di Dio”, è stato trasferito in elisoccorso al “Civico” di Palermo. Il trentasettenne era in sella ad una bicicletta quando, per cause da chiarire, è finito contro un muro.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a rivolgersi al 112. Sul posto s’è portata un’autoambulanza del 118, e il ciclista è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento.

I medici in servizio valutate le gravi condizioni hanno disposto l’immediato trasferimento al Civico. I poliziotti della sezione Volanti della Questura si sono occupati dei rilievi, e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente stradale, che non avrebbe coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. Non è escluso che qualcuno potesse aver “tagliato” la strada al trentasettenne.

