Agrigento. Obbligo di firma per tre giovani che non si fermano all’alt e speronano auto carabinieri 

Arresti convalidati e applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma. Lo ha deciso il tribunale di Agrigento che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Paola Vetro. Si tratta di Carmelo Di Maria, 20 anni, Giorgio Orsolino, 32 anni e Giuseppe Aliseo, 23 anni.

I tre sono stati arrestati nella giornata di ieri per il reato di resistenza a pubblico ufficiale in concorso. Sono accusati di non essersi fermati all’alt disposto da una pattuglia di carabinieri nel quartiere di Villaseta e di aver dato vita ad un inseguimento per le vie causando anche il danneggiamento dell’auto dei militari dopo averla speronata.

I tre, difesi dagli avvocati Salvatore Cusumano e Olindo Di Francesco, sono comparsi per l’udienza di convalida e per il giudizio direttissimo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...