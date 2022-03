“Agrigento for Ukraine” profughi arrivano a Porto Empedocle. Marco Gallo: Finisce una delle esperienze più belle della mia vita.  

“Finisce qui una delle esperienze più belle e importanti di tutta la mia vita. Siamo tornati sani e salvi. Quando stavo andando via una bambina è venuta ad abbracciarmi. Ho pianto dentro ed ho pianto fuori. Li lascio in buone mani ma dopo la quarantena tornerò a trovarli. Vi auguro buona fortuna e che Dio vi benedica. Ringrazio la famiglia Moncada per questa incredibile esperienza, la rifarei 100 volte. E ringrazio i miei meravigliosi compagni di viaggio italiani e ucraini.” Questo il commento del videomaker di Agrigento, Marco Gallo, al rientro a Porto Empedocle della missione umanitaria “Agrigento for Ukraine”, promossa dalla Fondazione Agire Insieme, Fortitudo basket e Moncada Energy Group. Donne e bambini scappati dalla guerra in Ucraina, adesso sono a Porto Empedocle, alcuni di loro sono stati accolti dall’hotel Tiziana, altri saranno ospitati dalle famiglie agrigentine che hanno dato la disponibilità.

Marco la notte dell’arrivo in Polonia ha raccontato:” Stanotte siamo arrivati alle 4, l’accoglienza è stata pessima, siamo rimasti fuori l’albergo per un’ora e dentro le stanze la polizia. Nella brandina non ho dormito e così sono uscito dall’albergo e ho trovato un campo profughi di donne e bambini.

Sono tornato al pullman e gli ho dato una serie di scatoloni. Di più non potevo fare, per loro sembrava Natale.” Il giorno della partenza sopra l’autobus:” Non abbiamo dormito, non abbiamo mangiato, è pieno di bambini e non dormiremo. Ma sono felice li abbiamo salvati.” Emozioni forti che sicuramente Marco Gallo e gli altri volontari non dimenticheranno mai!

