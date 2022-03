Agrigento. Danneggiata l’auto di un impiegato 

Ad Agrigento danneggiata con profonde rigature una Volkswagen Golf di proprietà di un impiegato quarantenne. La macchina era posteggiata in via Regione Siciliana, nella zona del Quadrivio Spinasanta. Il raid durante le ore notturne. Il proprietario, ieri mattina, al momento di riprenderla, ha scoperto che qualcuno ha rigato quasi tutta la carrozzeria.

L’agrigentino non ha potuto far altro che recarsi in Questura, dove ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti. I poliziotti della sezione Volanti hanno subito avviato le indagini.

Si tratta dell’ennesimo danneggiamento di un’automobile ad Agrigento. Non è escluso che diversi di questi episodi potrebbero essere opera di un “maniaco” che si aggira per la città, e scegliendo a casaccio i modelli delle auto, con un chiodo o un oggetto appuntito si “diverte” a rigare le carrozzerie.

