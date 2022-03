Ad Agrigento, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane cittadino di nazionalità rumena in esecuzione di un Mandato d’Arresto Europeo, emesso dalla Romania, per i reati di guida senza patente e guida di veicolo non immatricolato.

In tarda serata, gli operatori della Sezione Volanti hanno condotto l’arrestato presso la Casa Circondariale di Agrigento, dove dovrà scontare la pena.

Mi piace: Mi piace Caricamento...