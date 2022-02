Agrigento. Al centro commerciale “Città dei Templi” apre nuovo Store Bruno Euronics

Sguardo ed attenzione rivolti al futuro, forti dell’esperienza di un passato che da oltre 85 anni fidelizza e non tradisce le aspettative ed i desideri di milioni di siciliani. E’ con queste premesse che la Bruno Euronics, azienda al vertice del retail di elettronica di consumo in Italia, si appresta a rafforzare la propria presenza in provincia di Agrigento con l’apertura di un nuovo store all’interno del Centro Commerciale “Città dei Templi” che sorge nel quartiere Villaseta, ad Agrigento. L’inaugurazione del nuovo punto vendita è prevista martedì 8 febbraio nel corso di una cerimonia, che avrà inizio alle ore 8,30 del mattino , alla quale parteciperanno tra gli altri anche i Co-Amministratori Delegati dell’azienda, Claudia Andronico e Diego Crisafulli, oltre alle autorità politiche e religiose della città di Agrigento.

Quello di Villaseta sarà il quarto punto vendita della Bruno Euronics presente in provincia di Agrigento, dopo Castrofilippo, Licata e Agrigento – Villaggio Mosè, a testimonianza della forte attenzione che l’azienda rivolge nei confronti del territorio. Il nuovo punto vendita avrà come mission quella di continuare ad offrire i servizi distintivi dell’azienda e di far conoscere, trasformandole in elementi della quotidianità di ogni persona, le soluzioni tecnologiche in continua evoluzione a una clientela sempre più esigente e al passo con i tempi, consolidando in questo modo il proprio ruolo di leader di settore e punto di riferimento nel territorio.

“Questa nuova apertura si inquadra nella più ampia strategia dell’azienda che punta ad accrescere la propria presenza su tutto il territorio siciliano ed in particolare a rafforzare la propria leadership di mercato nella Sicilia centrale. E’ la nostra storia che ci impone di mantenere un forte legame con la Sicilia, dove da quasi un secolo siamo riusciti a creare un solido e stretto rapporto con i nostri clienti – ha dichiarato il Co-Amministratore Delegato della Bruno Euronics Diego Crisafulli -. Attraverso i nostri servizi, che ci contraddistinguono, continueremo anche in provincia di Agrigento ad accompagnare la clientela nel sempre più coinvolgente viaggio verso le ultime novità tecnologiche seguiti da vicino dalla professionalità che caratterizza tutti i nostri Collaboratori”.

L’apertura del nuovo punto vendita Bruno Euronics rappresenterà anche un importante segnale dal punto di vista sociale che l’azienda vuole dare in un territorio come quello agrigentino: nel nuovo store saranno infatti ben venti le unità lavorative che verranno impiegate, confermando in questo modo lo spirito guida dell’azienda proteso a creare occupazione e posti di lavoro.

“La nostra forza e la nostra ricchezza sono costituite dai nostri 850 Collaboratori che ogni giorno mettono al servizio dei Clienti e dei loro bisogni la propria professionalità e le proprie conoscenze, riuscendo a creare relazioni di fiducia durature nel tempo – ha dichiarato il Co-Amministratore Delegato dell’azienda Claudia Andronico -. Siamo costantemente impegnati a sostenere il loro percorso di formazione e a garantire stabilità occupazionale mediante il nostro piano d’espansione, che ci ha portato a essere presenti in Sicilia, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Veneto e che porterà l’azienda anche in altre regioni del Nord Italia. Continuiamo a cercare Collaboratori profondamente appassionati alla tecnologia e al loro lavoro, ricchi di tutti i valori di grande appartenenza tipici di Noi di Bruno, in grado di dare un fondamentale contributo alla crescita aziendale”.

L’inaugurazione prevista per martedi 8 Febbraio ore 8.30 potrà anche essere seguita online tramite la diretta Facebook su fb.me/brunoeuronicscittadeitempli .

In occasione dell’apertura del punto vendita di Città dei templi a Villaseta inoltre, verrà lanciata dalla Bruno Euronics una forte campagna promozionale che coinvolgerà numerosi prodotti che potranno essere acquistati nel nuovo store e in quello storico del Villaggio Mosè.