Agrigento. Abbattimento alberi alle Dune, sindaco incontra carabinieri:”Idea chiara sui responsabili” 

“Sono andato a trovare il Comandante dei Carabinieri di Agrigento, Colonnello Vittorio Stingo, per avere notizie sullo scellerato scempio operato la settimana scorsa. Ho avuto una bellissima notizia, i Carabinieri hanno una idea chiara sui responsabili. Ho già comunicato al Comandante che, a tempo debito, il Comune si costituirà parte civile.” Così il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, a margine dell’incontro con i vertici del Comando Provinciale dei Carabinieri sullo spianamento abusivo delle dune a San Leone.

Domenica scorsa, 13 marzo, subito dopo aver appreso la notizia il sindaco era andato sui luoghi dello scempio, questo era stato il suo commento: “Indignato, stupito, amareggiato. E’ questo il mio stato d’animo.

A San leone, lungo il viale delle Dune, hanno abbattuto diversi alberi a ridosso della spiaggia e spianato centinaia di metri quadrati di arenile.

Ho telefonato alla dottoressa Olimpia Campo, responsabile del Demanio Marittimo per le province di Agrigento e Caltanissetta per saperne di più, per sapere se fossero stati lavori autorizzati dai suoi uffici. Non ne sapeva nulla, mi ha detto che adotterà i provvedimenti conseguenziali.

Ringrazio Claudio Lombardo di Mareamico sempre presente e collaborativo che ha denunciato il fatto”

Mi piace: Mi piace Caricamento...