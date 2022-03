Agrigento. 18enne tenta il suicidio, salvato dalla Polizia 

Una telefonata al 112 NUE, l’allarme lanciato per un giovane diciottenne di Agrigento che manifestava la volontà di suicidarsi a seguito di vicissitudini legate a situazioni sentimentali. I poliziotti di Agrigento appresa la notizia hanno contattato i genitori, e si apprendeva che, seppur questi ultimi avessero accompagnato regolarmente il proprio figlio a scuola, egli non vi aveva mai fatto ingresso. Pertanto, una volta che i genitori fornivano la descrizione dell’abbigliamento del giovane diciottenne, si provvedeva richiedere di tracciabilità, tramite compagnia telefonica, dell’utenza telefonica del ragazzo. Nel frattempo, gli operatori di polizia individuavano la zona in cui il giovane si trovava grazie ad una foto pubblicata da quest’ultimo sul proprio status di WhatsApp. Pertanto, sul posto si portava sia personale della Sezione Volanti sia personale della locale Squadra Mobile, unitamente al proprio Dirigente.

Trovato finalmente il ragazzo, ed accertato che la situazione era tranquilla e che il giovane era del tutto fuori pericolo, il personale di polizia presente sul posto instaurava un dialogo, riuscendo in questo modo a persuadere il giovane a fare rientro a casa dai propri genitori.

