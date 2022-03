Act Tank Sicilia, Forum sullo sviluppo in Sicilia  

Una nuova visione di sviluppo per la Sicilia, partendo dal censimento delle opportunità e degli asset strategici che il territorio ha a disposizione. Sarà il tema del Forum dell’Act Tank Sicilia, una piattaforma strategico-competitivo che ambisce a concretizzare un piano di sviluppo per l’eccellenza della Sicilia e ad individuare progettualità ad alto impatto per lo sviluppo del territorio, realizzata da The European House – Ambrosetti in collaborazione con la Regione Siciliana e con la partecipazione di Eni, UniCredit, Fondazione Sicilia, Gruppo Arena ed Eolo.

Nel corso del Forum, che si terrà venerdì 25 marzo, a Palazzo Belmonte Riso-Museo regionale d’Arte Moderna e Contemporanea, corso Vittorio Emanuele 365, a Palermo, dalle 9.30 alle 17.30, saranno presentate le analisi e le proposte d’azione del Rapporto 2022 dell’Act Tank Sicilia “Strategie e politiche per una Sicilia – al centro del Mediterraneo – aperta, attrattiva e connessa”.

Alle 11.15 si terrà un punto stampa con la presenza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e del Managing Partner e CEO di The European House – Ambrosetti, Valerio De Molli.



L’evento tratterà alcuni dei temi più rilevanti per lo sviluppo del territorio, tra cui: lo scenario di riferimento per l’economia regionale, il posizionamento della Sicilia nel cruscotto strategico di monitoraggio della competitività a confronto con gli altri territori italiani, le proposte a sostegno della crescita dell’economia e della competitività dell’Isola e del suo sistema produttivo. Saranno previsti approfondimenti sulle questioni-chiave per le filiere strategiche per il rilancio – cultura e turismo, transizione energetica, economia del mare e infrastrutture materiali, digitalizzazione e infrastrutture immateriali – con testimonianze e casi di successo dalla Sicilia, dal resto d’Italia e dall’estero. Il Forum chiamerà a raccolta gli stakeholder di riferimento della Sicilia e del Mezzogiorno per attivare un confronto costruttivo sulle scelte più importanti da affrontare e costruire un futuro comune per la Regione.

Tutte le informazioni del percorso dell’Act Tank Sicilia sono disponibili sul sito web dedicato all’iniziativa.

Interverranno al Forum dell’Act Tank Sicilia, tra gli altri:

Giovanni Arena (Direttore Generale, Gruppo Arena)

Gaetano Armao (Vicepresidente e Assessore per l’Economia, Regione Siciliana)

Aldo Berlinguer (Professore Ordinario di Diritto Comparato, Università degli Studi di Cagliari)

Andrea Bombardi (Executive Vicepresident, Carbon Reduction Excellence, RINA)

Raffaele Bonsignore (Presidente, Fondazione Sicilia)

Barbara Carfagna (Inviata e conduttrice TG1, RAI) – moderatrice

Carlo Carollo (General Manager, Amplifon Italia)

Maria Chiara Carrozza (Presidente, Consiglio Nazionale delle Ricerche)

Giulia Coletti (Curatrice d’arte del Museo d’Arte Contemporanea, Castello di Rivoli)

Salvatore Cuzzocrea (Vice Presidente, Conferenza dei Rettori delle Università italiane)

Valerio De Molli (Managing Partner e CEO, The European House – Ambrosetti)

Marco Falzetti (Direttore, Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea)

Anna Grassellino (Direttore, Superconducting Quantum Materials and Systems Center di Chicago – Fermilab, USA)

Claudio Gubitosi (Direttore Artistico, Giffoni Film Festival)

Enzo Moavero Milanesi (Professore di Diritto dell’Unione Europea, LUISS Guido Carli; già Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione)

Nello Musumeci (Presidente, Regione Siciliana)

Pietro Carlo Padoan (Presidente, UniCredit)

Pasquale Pistorio (Fondatore e Presidente onorario del C.d.A., STMicroelectronics)

Stefano Pontecorvo (former NATO Senior Civilian Representative in Afghanistan)

Walter Rizzi (Presidente, Raffineria di Gela, ENI)

Elisabetta Romano (CEO, Sparkle)

Andreas Schaal (Direttore Relazioni Globali, OCSE)

Luca Solfaroli Camillocci (CEO, Enel Green Power Italia)

Luca Spada (CEO e fondatore, Eolo)

Antonio Torregrossa (Direttore Generale, Valencia Port Foundation, Spagna)

Carmel Vassallo (Ambasciatore di Malta in Italia)

Karmenu Vella (Chairman of the Aviation Advisory Committee, Government of Malta; già Commissario per l’Ambiente, gli Affari marittimi e la Pesca, Commissione Europea)

Juan Ignacio Vidarte (Direttore Generale, Guggenheim Museum Bilbao, Spagna)

Mi piace: Mi piace Caricamento...