Abitudini di guida in Sicilia: Caltanissetta soffre il traffico, velocità media inferiore di 5,5 km/h rispetto alla media nazionale

UnipolSai presenta i risultati dell’osservatorio sulle abitudini di guida in Sicilia, in seguito all’analisi dei dati delle scatole nere installate nelle automobili.

Traffico particolarmente intenso: la Sicilia ha la velocità media più bassa d’Italia, con 24,8 km/h

Si utilizza l’auto 285 giorni l’anno, ma per percorrere tratte brevi: la Sicilia è la regione italiana in cui si percorrono meno km al giorno (36)

I siciliani guidano 1 ora e 26 minuti al giorno

Caltanissetta soffre il traffico: la velocità media è inferiore di 5,5 km/h rispetto alla media nazionale

Enna la provincia in cui si passa più tempo in auto: 1 ora e 29 minuti, seguita da Catania e Trapani (1 ora e 28 minuti)

Trapani e Palermo le province più trafficate, con una velocità media inferiore ai 24 km/h

Siracusa la provincia meno trafficata e quella in cui si percorrono più km annui (11.055)

La Sicilia è la regione più nottambula d’Italia e, tra le province, Palermo quella in cui si guida di più la notte.

“Il traffico è particolarmente intenso in regione: la Sicilia ha la velocità media più bassa d’Italia. La spiegazione è da ricercarsi nella scarsa presenza di alternative all’automobile come il treno o il trasporto pubblico e a infrastrutture non sempre adeguate alla domanda di traffico.

La Sicilia è inoltre la regione in cui si percorrono meno km al giorno, segno di una tendenza a utilizzare frequentemente l’auto ma per percorrere tratte brevi”, ha commentato Enrico San Pietro, Condirettore Generale Assicurativo UnipolSai.

Km percorsi in Sicilia