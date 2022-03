A18: svincolo di Taormina chiuso temporaneamente in uscita per chi viaggia in direzione Catania 

Prosegue il progetto di riqualificazione della Messina-Catania che sta rimettendo in sicurezza tutte le gallerie e l’asfalto dell’intero tratto autostradale. Le attività di manutenzione straordinaria sono tra l’altro in questo momento localizzate anche sulla corsia di monte della A18, nei pressi dello svincolo autostradale di Taormina. Le squadre di Autostrade Siciliane sono impegnate contemporaneamente sia nella scarificazione e ripavimentazione del nastro stradale, che nelle opere di messa in sicurezza della galleria Taormina. Lo svincolo rimarrà pertanto chiuso al transito sino alle ore 8.00 del 9 aprile, ma solo in uscita per chi transita da Messina in direzione Catania. Sino ad allora si consiglia di usufruire del vicino svincolo di Giardini Naxos.

