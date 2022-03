A Santa Elisabetta due mamme con i bambini scappati dall’Ucraina 

Il Comune di Santa Elisabetta guidato dal sindaco Mimmo Gueli è pronto ad accogliere chi fugge dalla terribile guerra in Ucraina. Nella serata di oggi arriveranno due mamme con i loro due bambini.

“È con grande emozione che nel pomeriggio li accoglieremo all’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e li porteremo a Santa Elisabetta. Dovranno essere aiutati per provare a ricominciare a vivere, per superare il trauma dell’abbandono della propria terra e del distacco dall’affetto paterno. Siamo certi che la nostra Comunità darà il suo contributo concreto nell’accoglienza, nell’inclusione e nell’integrazione di queste due famiglie.” Scrive in una nota il primo cittadino Gueli.

“Un ringraziamento a Beniamino Biondi, referente di un’associazione che promuove lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi e che, di concerto con l’ambasciata Ucraina di Roma, sta fornendo supporto all’organizzazione dell’accoglienza e delle raccolte di aiuti, continua il sindaco Gueli. Un grazie, infine, all’Associazione Giubbe d’Italia, che ha fornito, come sempre, il suo prezioso supporto logistico.”

