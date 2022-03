A Riesi prima selezione provinciale una ragazza per il cinema: in gara nissene, agrigentine e palermitane 

Si svolgerà domenica 27 marzo la prima selezione per le province di Caltanissetta, Enna, Agrigento, di una ragazza per il cinema dove verranno selezionate ragazze che dopo vari step accederanno alla finale nazionale prevista per l’11 settembre al teatro antico di Taormina, di cui in maniera magistrale stanno già organizzando la trentaquattresima edizione i patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo.

Dopo la vittoria della bella krizia Moretti sono tante le ragazze, da tutta italia che aspirano al titolo del più prestigioso concorso di bellezza che immette nel mondo dello spettacolo.

Serata voluta fortemente da Angelo Vella e organizzata e condotta dall’agente provinciale nonché conduttore e speaker radiofonico Emanuele Cellauro, affiancato dalle quattro bellissime ragazze che l’anno scorso sono state finaliste nazionali, Flavia Schembri desiana Bruno DARLYN biffetto e Amina Castellana.

La giuria sarà composta da Elvina Asaro, Salvatore Pasqualino, consuelo lisciandra Gandolfo Maria pepe Patrizia Ciulla Ilaria di prima Graziella Asaro e Salvatore Saggiomo

Le coreografie saranno curate da Jennifer Pirrello e avremo grandi momenti di varietà con ospiti del mondo del ballo e dai cantanti Desiree d amico Flavia di bella

Le ragazze in gara sono

Le nissene:

Ilaria vitale,Flaminia Tricoli,Roberta Genova,vittoria Bellanca,Giulia Sorce,Francesca Margiotta,Sofia Ferrara,Federica Scarantino,Miriana indorato,,aurora Mauro,Martina Gallo,Esmeralda Castronovo

Le agrigentine:

Francesca Spiteri,Michelle Vitali,Denise Massimino,Simona cacciato,Vanessa muratore,Simona Vaccaro,Marisol Montana,Emily Terrana,Mariarita Grimaldi,Valentina Avarello

Le palermitane

Rosy Oliveri, Melissa Mendel ,Giada Caracausi

