A Enna raduno per la nazionale italiana pallamano Fisdir

La Figh Sicilia sempre più inclusiva. Si terrà il prossimo 10 aprile presso la Palestra Polisportiva comunale di Enna bassa il primo concentramento regionale agli ordini del selezionatore tecnico nazionale Francesco Andolina, della nazionale Italiana di Pallamano della Fisdir la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, Federazione Sportiva Paralimpica cui il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) ha demandato la gestione, l’organizzazione e lo sviluppo dell’attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale. L’organizzazione dell’evento è a cura della società Mattroina, in collaborazione tra la FIGH Sicilia, Mattroina, Enna e FISDIR SIcilia, con la partnership di ANDI MODA, con il patrocinio del Comune di Enna. Si tratta quindi di un evento promozionale aperto a tutti al fine di avvicinare al mondo pallamano i ragazzi con disabilità intellettiva relazionale. Per informazioni per l’eventuale partecipazione inviare una mail a ciccio051076@gmail.com oppure telefonare al 3331683863 entro e non oltre il 27 marzo. “La nostra disciplina è di quelle che rafforzano lo spirito di squadra e quindi puntano molto all’inclusione – commenta il presidente del Comitato Sicilia Figh – e quindi per noi è un vero piacere avviare questo percorso che più che sportivo è sociale. Mi auguro che il prossimo 10 aprile di apra un altro importante capitolo per il nostro comitato e quindi per tutte le società affiliate da cui sono convinto che per il prossimo futuro per questo versante arriverà un importante contributo in chiave di inclusività. Per noi la pallamano in Sicilia non è solamente attività agonistica ma deve andare molto oltre”.

