A Caltanissetta concluso il primo stage in vista dei Giochi delle Isole 2022.

Il futuro del movimento della Pallamano maschile siciliana a Caltanissetta. Infatti lunedì 31 gennaio sono stati 39 i giovani atleti nati negli 2006 e 2006 che militano nelle società siciliane che agli ordini del selezionatore tecnico federale regionale Mario Gulino si sono ritrovati al Palaminan del capoluogo nisseno per il primo di una serie di Stage che il Comitato regionale Sicilia presieduto da Sandro Pagaria organizzerà in vista della partecipazione della rappresentativa Sicilia ai Giochi delle Isole 2022 che si terranno a fine maggio alle Isole Baleari. “Continua la nostra politica di promozione del movimento della Pallamano Siciliana – ha commentato Sandro Pagaria – che non può non passare dalla crescita tecnica del movimento attraverso la partecipazione ad importanti competizioni internazionali come appunto i Giochi delle Isole. Vogliamo sempre più stimolare le società a puntare alla crescita dei loro settori giovanili. Per il nostro comitato si tratta di uno sforzo organizzativo e finanziario non indifferente. Ma i frutti che si stanno raccogliendo negli anni di questo lavoro si iniziano a vedere, Oltre a ringraziare tutte le Società per l’ormai consolidata collaborazione, il mio ringraziamento va al nostro Delegato Provinciale di Caltanissetta Marco Amico, al Delegato Provinciale del CONI di Caltanissetta Salvatore Scarantino e all’Assessore allo Sport del Comune di Caltanissetta Fabio Caracausi, che, ognuno per la sua parte ci hanno permesso di ricominciare con questa attività dal punto di vista organizzativo in piena sicurezza. ”. “E un gruppo di atleti molto interessante in prospettiva coperto in tutti i ruoli, importante sia per la nostra attività federale ma ancor di più per i loro club di appartenenza – ha commentato il selezionatore tecnico Mario Gulino – ritengo che si possa fare un buon lavoro. Il mio programma è quello di fare con il gruppo di 18 atleti che saranno scelti non meno di due allenamenti al mese”.

