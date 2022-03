28enne di Favara a spasso anziché ai domiciliari, arrestato. Denunciato 26enne 

Un favarese è stato arrestato lungo la strada che da Raffadali va verso Agrigento. I militari della Radiomobile della Compagnia hanno intimato l’Alt ad un’autovettura, a bordo della quale c’era Alessandro Rizzo, 28 anni, che avrebbe dovuto essere invece ai domiciliari in una comunità di Raffadali.

Il giovane si era allontanato senza autorizzazione. Rizzo, arrestato per evasione, su disposizione del magistrato di turno, è stato posto nuovamente ai domiciliari.

L’auto è risultata essere guidata da un ventiseienne, già noto alle forze dell’ordine, che non ha voluto sottoporsi al test alcolemico e tossicologico e per questo motivo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica.

