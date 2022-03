18enne di Canicattì, scippata della collana in discoteca. Avviate le indagini 

Mentre era è in pista a ballare, assieme ai suoi amici, qualcuno da dietro, le ha strappato la collana d’oro che aveva al collo. Vittima dello scippo, avvenuto all’interno di una discoteca alla periferia di Agrigento, a Villaggio Mose’, una diciottenne di Canicattì. Una giovane che, a causa della confusione che c’era all’interno del locale, non si è accorta chi gli ha portato via la catenina in oro giallo, che era anche un ricordo del nonno.

La diciottenne l’indomani si è presentata al Commissariato di polizia della sua città, ed ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti. I poliziotti hanno avviato le indagini. Appare scontato che, quale primo passaggio per l’attività investigativa, sarà verificata l’eventuale presenza di telecamere poste all’interno e all’esterno, dello stesso locale.

La stessa vittima avrebbe riferito ai poliziotti d’essere a conoscenza in merito ad un analogo episodio avvenuto nella discoteca subito da un suo conoscente.

