Favara oggi a lutto piange Antonio. Folla e commozione per i funerali  

“Nessuno muore sulle terra finché vive nel cuore di chi resta” è lo slogan dedicato ad Antonio Restivo da amici e parenti in un tributo apparso in un cartellone appositamente realizzato e posizionato nei pressi del feretro. A Favara, oggi in lutto cittadino, lacrime e commozione per i funerali di Antonio Restivo, il ventenne deceduto nel primo pomeriggio di ieri in un tragico incidente stradale avvenuto nei pressi dello stadio Comunale. Una folla di persone ha voluto rendere omaggio al giovane Antonio e si è radunata per l’ultimo saluto nella chiesa del Convento Sant’Antonio di Favara, chiesa San Francesco.

Il sindaco Antonio Palumbo già immediatamente dopo la tragedia aveva annunciato bandiere a mezz’asta nel giorno dei funerali invitando i commercianti ad abbassare le saracinesche per partecipare al dolore della famiglia. “Rilevato che la comunità di Favara, pervasa da sgomento e tristezza, è rimasta scossa dalla prematura e tragica scomparsa del giovane concittadino e partecipa al grave dolore della famiglia – ha dichiarato il sindaco – si ritiene di interpretare il comune sentimento della popolazione e la necessità di manifestare in modo solenne, seppur con le limitazioni previste per contrastare la diffusione del Covid, il dolore dell’intero paese a fronte della grave e improvvisa perdita del giovane proclamando il lutto cittadino in occasione delle esequie”.

Antonio, nel primo pomeriggio di ieri 22 marzo, guidava una Fiat Punto, quando arrivato nei pressi dello stadio comunale Bruccoleri, in via Cicero e Di Francisca, per cause in corso di accertamento, è andato a schiantarsi contro un camion in sosta a bordo della carreggiata.

Vista la gravità delle condizioni del ragazzo è stato chiamato l’elisoccorso da Caltanissetta ma la situazione è apparsa subito drammatica tanto che l’elicottero del 118 è dovuto tornare indietro perchè nel frattempo era stata constatata la morte del 20enne.

Sul posto anche un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, i carabinieri della tenenza di Favara e la polizia municipale. Stando ad una prima ricostruzione pare che il giovane abbia perso il controllo del mezzo, prima sarebbe finito sul terreno adiacente alla carreggiata e poi è finito contro il camion.

