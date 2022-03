￼San Cataldo. Il pasticcere Alberto Giordano a Expo Coffee Break  

Il pasticcere di San Cataldo Alberto Giordano, titolare di Arte Caffè, parteciperà per la provincia di Caltanissetta alla prima edizione di “Expo Coffee Break” l’evento fieristico dedicato al mondo della pausa caffè organizzato da Media Company Group che coinvolge non soltanto l’Italia ma anche il bacino del Mediterraneo e i Paesi ad esso rivolti come quelli del Nord Africa. La fiera è in programma l’1, 2 e 3 aprile 2022 al Maas, Mercati agroalimentari Sicilia, in via Passo del Fico, contrada Junghetto, Catania.

Expo Coffee Break prevede un intenso calendario di eventi tra cui mostre e concorsi, momenti di intrattenimento ma anche di approfondimento con i professionisti del settore per uno sguardo a tutto tondo del comparto.

Si rivolge al settore B2B e in generale a tutti i professionisti del comparto. “L’obiettivo di questo evento -spiega il suo ideatore, Marco Ognissanti- è di diventare il polo d’attrazione fieristico nel centro del Mediterraneo, evento catalizzatore tra aziende del settore, vetrina di livello internazionale, strumento per intercettare nuovi target di consumo, valorizzare trend di mercato e connettere le realtà che gravitano in questo settore”.

Tra gli eventi in programma venerdì 1 aprile la prima tappa del concorso Miss Universe Sicily presentato dal conduttore Ruggero Sardo e organizzato da Prima Musica. In gara 30 aspiranti miss provenienti da varie province siciliane. L’obiettivo del concorso è eleggere la miss che rappresenterà la Sicilia alla finale nazionale in programma a Roma.

Seguirà il concorso “Arte – Moda Coffee Break” che vedrà in passerella 13 abiti scultura realizzati dalle coppie di stilisti Roberta Salpietro ed Erika Privitera, Laura Fazzio e Federica Fazio di Harim Accademia Euromediterranea e dagli stilisti di Maison du Cochon coordinati da Liliana Nigro: Flavio Massimo Nisi con l’abito Gold coffee; Serena Viviana Siclari (Cup of coffee); Simona Riolo (Etiopia); Martina Totaro Mastroeni (Coffee Dress); Naomi Manganaro (Arabica); Alessia Di Mauro (Dea Caffè); Emanuele Ricchena (Pausa caffè); Serena Amarù (OPS! È caduto); Giuseppe Christopher Catania (Kenya coffee); Francesco Bergamo (Good morning coffee!), Matteo Siculo (C’è gusto dentro!). Per l’occasione, sfilerà anche un abito fuori concorso realizzato dalla stilista Grazia Di Bella, realizzato per il direttore artistico dell’evento Marco Ognissanti.

Sabato 2 aprile si sfideranno, invece, sei chef e cuochi professionisti per un evento dell’Associazione Cuochi Catania patrocinata dalla Fic (Federazione italiana cuochi) per il miglior piatto “Food – Coffee Break“. In giuria: Francesco Giuliano (Responsabile Regionale comparto giovani della Fic); Davide Di Sano (Esperto Gourmet); Maurizio Urso (Chef Executive); Enrico Lavernier in qualità di giudice Commissario (Chef di Cucina e tesoriere della Associazione Cuochi Catania). Si sfideranno: Patrizia Città, Elio Micalizzi, Salvo Maggiore, Mirko Pappalardo, Angelo Cincotta, Andrea Cavallaro.

Domenica 3 aprile, infine, si terrà il concorso “Mille sfumature di caffè” che vedrà in gara sei pastry chef, organizzato dal Conpait (Confederazione Pasticceri italiani). In giuria: Angelo Musolino (presidente nazionale Conpait); Salvatore Cappello (inventore della torta sette veli e membro dell’Accademia maestri pasticceri italiani); Santo Giarrusso (maestro pasticcere e imprenditore), Peppe Leotta (presidente regionale Conpait e segretario nazionale). I pasticceri che si sfideranno sono: i catanesi Carmelo Costanzo, Daniele Corsaro, Charli Di Vita, Leandro Faraci di Enna, Alberto Giordano di Caltanissetta (nella foto durante un precedente concorso) e Gianluca Cavallo di Ragusa.

Nel corso della Fiera si terranno momenti di approfondimento con i professionisti del settore coordinati dai giornalisti Alessandra Bonaccorsi e Antonio Iacona. Aprirà la fiera l’esibizione del soprano Mariagrazia Tringale.

Nell’ambito dell’evento sarà, infine, presentato il magazine semestrale Enjoy Coffee Break, nato per promuovere la fiera e per raccontare tutte le novità del mercato del caffè a livello locale, nazionale e internazionale. È un periodico giovane e innovativo, con diffusione free press che punta su un target B2B e B2C, al quale indirizza argomenti specifici del settore che ruota attorno alla “Pausa Caffè” e del vending con focus ad hoc per raccontare il territorio e le sue potenzialità.

Il programma di Expo Coffee Break

1 Aprile

Ore 11:00 Aprirà la manifestazione il soprano Mariagrazia Tringale

Ore 11:30 Presentazione del Magazine Enjoy Coffee Break

Ore 15:00 Concorso Miss Universe Sicily presentato da Ruggero Sardo

Ore 16:00 Esibizione del soprano Mariagrazia Tringale

Ore 16:30 Concorso Stilistico “Arte – Moda Coffee Break”:

12 abiti scultura sfileranno in passarella, realizzati dalle coppie di stilisti formate da Roberta Salpietro ed Erika Privitera, e da Laura Fazzio e Federica Fazio di Harim Accademia Euromediterranea e dagli stilisti di Maison du Cochon.

2 Aprile

Ore 11.00 interviste a operatori del settore.

Ore 15,00 Sei Concorrenti Chef e cuochi professionisti – Associazione FIC si sfideranno per il miglior piatto “Food – Coffee Break” per concorrere al premio di € 800 complessivi per i primi tre classificati offerti da Media Company Group, Enjoy Coffee Break, Italpower Energia.

3 Aprile

Ore 11.00 interviste a operatori del settore.

Ore 15,00 Sei Concorrenti Pastry Chef – Associazione CONPAIT si sfideranno per la realizzazione del miglior dolce “Cake – Coffee Break” per concorrere al premio di € 800 complessivi per i primi tre classificati offerti da Media Company Group, Enjoy Coffee Break, Italpower Energia.

Sono previsti inoltre Happening Photografici con abiti scultura a tema, durante tutte le ore della fiera, realizzati dallo staff Mo Photoagency.

