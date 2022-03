￼Mussomeli. Dramma della solitudine, donna trovata morta in casa 

Era morta da un paio di giorni la signora Tina Nigrelli, settantaseienne, ritrovata ieri mattina nella sua abitazione a Mussomeli ubicata in pieno centro abitato, in via San Francesco d’Assisi. La signora viveva da sola e, a causa di malore improvviso, non ha fatto in tempo a chiamare aiuto. L’hanno ritrovata ieri mattina i vigili urbani guidati dal comandante, Attilio Frangiamore, che ha fatto intervenire sul posto i vigili del fuoco e quindi, una volta scoperto il corpo all’interno, è stato richiesto l’intervento del medico legale. Il fratello della signora che vive a Palermo il giorno prima non era riuscito a mettersi in contatto con la congiunta che, pur vivendo da sola per scelta, non era di certo abbandonata a se stessa. L’uomo ha quindi avvisato l’assessore Michele Spoto. “Ricevuto tale chiamata, ho avvisato il comandante Frangiamore” conferma l’amministratore comunale. E così ieri mattina, il comandante si è portato sul posto e non ricevendo risposta al suo bussare, ha verificato che la stessa non fosse ricoverata in ospedale o fosse ospite presso qualche struttura privata. “A quel punto –dice il comandante- ho richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. E dopo avere rotto il vetro di una finestra, siamo entrati casa. La signora era riversa in cucina con indosso la vestaglia e le ciabatte ai piedi. Non c’era nessun segno esterno di ferite o altro. Di certo un malore improvviso. Abbiamo quindi richiesto l’intervento medico per la constatazione di morte ed abbiamo provveduto a darne comunicazione ai familiari. La povera signora era morta da circa 48 ore.” R.M. La Sicilia

Mi piace: Mi piace Caricamento...