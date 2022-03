￼Grotte accoglie con calore 4 donne e 2 bambini fuggiti da Kiev 

La comunità di Grotte ha atteso con tanta emozione l’arrivo delle donne ucraine che ha accolto con grande amore e senso di solidarietà.

Hanno lasciato Kiev, hanno raggiunto da sole il confine polacco e ieri sera sono arrivate a Grotte. Questo è il lungo viaggio di Iryna 39 anni, insieme ai due figli Valdyslav 8 anni, e il piccolissimo Dmytro di appena 1 anno e 6 mesi, la madre Nadia 67 anni, e altre due donne Valentyna 67 anni e Liudmyla 46 anni. Stanche e provate da tutto quello che hanno vissuto in questi giorni: “Abbiamo lasciato tutto, mariti e fratelli a combattere, dice Iryna, ma il nostro cuore è li, e ringraziamo voi tutti per questa grande accoglienza che ci riempe di gioia “

Ad organizzare il viaggio e a sostenere le spese dei biglietti aerei è stato Beniamino Biondi ( scrittore, poeta e critico cinematografico, ex assessore del comune di Agrigento) che dopo aver ricevuto la segnalazione della fuga dai suoi canali ucraini si è subito mobilitato, insieme a Lisia, per far arrivare le donne in Sicilia.

L’accoglienza, si è svolta nell’aula consiliare del Palazzo di Città, oltre alle autorità cittadine e le associazioni, presente anche una famiglia ucraina residente a Grotte che nei giorni scorsi ha accolto dei familiari.

