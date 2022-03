￼Caltanissetta. Famiglia terrorizzata da cani randagi  

Di Danila Bonsangue.

Una cittadina di Caltanissetta segnala un grosso disagio che vive quotidianamente:

Abito nella zona Sant’Anna, sono disperata! Ci sono 5 cani randagi che non solo combinano un casino per strada, ma terrorizzano la mia famiglia. Le mie figlie e noi adulti a piedi non possiamo passare, abbiamo paura di essere aggrediti. Sono cani che ormai vivono nel quartiere perché qualcuno da’ loro da mangiare. Mi sono informata con i vigili e mi hanno detto che non possono fare niente. Sono aggressivi con noi, siamo impossibilitati a camminare a piedi perché quando si mettono in branco sono ingestibili.



Mi piace: Mi piace Caricamento...