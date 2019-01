Trasporto e abbandono non autorizzato di rifiuti, arrestati padre e figlio

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del N.O.R. Sezione Radiomobile di Gela, nel corso di servizio preventivo volto ad infrenare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti ed il trasporto non autorizzato degli stessi, hanno tratto in arresto due gelesi, C.C. Cl. 1962 e C.F. Cl. 1999, padre e figlio, già noti alle FF.OO, trovati intenti a trasportare a bordo di moto-ape, in costanza di dichiarata emergenza rifiuti della Regione Sicilia, senza titolo, un carico di rifiuti speciali non pericolosi costituito da materassi, ferraglia, sacchi neri pieni con all’interno materiale di risulta, il tutto sottoposto a sequestro ed affidato a depositeria autorizzata. Arrestati, espletate formalità di rito, sono stati ristretti e posti a disposizione della Procura della Repubblica di Gela competente.