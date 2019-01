SiciliAntica, progetto “Impegno, studio, competenza e condivisione”: venerdì 11 gennaio a Santa Caterina

Il progetto “Impegno, studio, competenza e condivisione” è stato

pensato dall’Associazione SiciliAntica di Santa Caterina Villarmosa per

coinvolgere nelle attività culturali associative i giovani laureati

locali, dando loro la possibilità di ridiscutere il lavoro finale del

percorso universitario davanti ad un’assemblea interessata di concittadini

e di lasciare una copia della stessa tesi alla biblioteca della nostra

sede locale. Obiettivo principale del progetto è quello di conservare e

di porre a disposizione della comunità caterinese il prezioso patrimonio

delle tesi redatte dagli universitari che, purtroppo, in numero sempre

più consistente, lasciano definitivamente S. Caterina Villarmosa dopo il

conseguimento della laurea. Con la presentazione della tesi del Dottore in

Fotografia Documentaria Filippo M. Nicoletti, avremo modo di affrontare

l’interessante tema della fotografia come strumento fondamentale per lo

studio e la valorizzazione di importanti ambiti della creatività umana,

quali il design e l’architettura. All’iniziativa culturale di venerdì

11 gennaio 2019 interverranno: il dr. Filippo M. Nicoletti, Simona Modeo

– presidente regionale di SiciliAntica, Vito Pietro Giangreco –

presidente di SiciliAntica Santa Cateriana Villarmosa, Paolo Lo Iacono –

presidente dell’Ordine degli Architetti di Caltanissetta, Leandro Janni

– presidente regionale di Italia Nostra Sicilia, Giuseppe Castelli –

fotografo, Vincenzo Castellana – docente ABADIR-Catania.