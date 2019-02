Sicilia, via libera della Regione al reclutamento di 348 primari della sanità

La sanità siciliana ricomincia ad assumere: via libera a 348 incarichi da primario. Alla vigilia delle Europee, la Regione sblocca i vecchi concorsi congelati dal 29 dicembre 2017 e apre la corsa per l’assesgnazione delle nuove strutture complesse istituite dalla nuova rete ospedaliera che sarà pubblicata venerdì sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, dopo l’ok del ministero alla Salute. Il primo step per le assunzioni nella sanità: si calcola che saranno oltre cinquemila nei prossimi tre anni.

L’assessorato alla Salute, guidato da Ruggero Razza, ha appena inviato ai commissari straordinari di aziende sanitarie e ospedali una direttiva che li autorizza ad attribuire incarichi di direzione di strutture operative complesse, sospesi più di un anno fa. Via libera anche alle procedure per reclutare i direttori di altre unità complesse previste dalla nuova rete appena approvata.

Per i concorsi già espletati e congelati, i vincitori potranno subito essere chiamati in servizio. Per i concorsi in cui la commissione era già stata nominata si potrà procedere con la selezione. Per le procedureper le quali non era ancora stata individuata una commissione, si autorizza la nomina dei componenti. Per assegnare le strutture nelle discipline da tagliare (circa 150 primariati) secondo le direttive ministeriali, bisognerà invece chiedere di volta in volta l’autorizzazione all’assessorato.(Repubblica)