Settembre nisseno, il programma completo

PROGRAMMA Settembre nisseno 2018

5 Settembre ore 20,30 Cineforum nei quartieri: “Sconnessi”- 1h 55 min.

Villaggio Santa Barbara – Parco Giochi Comunale

5-8 Settembre Teatro Regina Margherita

XX edizione del Concorso Internazionale di Danza “Sicilia In”

6, 13, 20 e 27 Parco Giochi Comunale del Villaggio Santa Barbara: “Danzando sotto le

Settembre stelle”, ogni Giovedì. Serate danzanti, liscio, balli di gruppo, esibizioni di scuole di danza. Organizzata dall’A.S.D. Angelo Bruccheri e dall’associazione “Voglio vivere così”

6 Settembre ore 19,30 “Musica nell’Atrio” della Biblioteca Comunale Luciano Scarabelli, Fisarmoniche in concerto “da Bach a Piazzolla” rassegna di concerti nell’atrio organizzata dall’Istituto Musicale V. Bellini di Caltanissetta, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta e la collab. della Pro Loco di Caltanissetta

7 Settembre ore 21,00 – Scalinata San Francesco – Teatro: Professione falsi invalidi” del “Il triangolo no trio”

8 Settembre Contest Skateboard << S.W.E.G. 2018 >> (Street Wars Eclettica Games)

Presso Eclettica Street Factory – via Rochester

8 Settembre ore 21,00 Piazza Villaggio Santa Barbara – “Stardust” concerto con la musica degli anni sessanta e settanta

9 Settembre ore 9,30-12,30 – Piazza della Repubblica: Spettacolo di animazione per bambini giochi e animazione, spettacolo di bolle, trucca bimbi, baby dance, karaoke, mascotte, palloncini, caramelle, zucchero filato

9 settembre – Contest Pattinaggio Roller «S.W.E.G. 2018» (Street Wars Eclettica Games)

Presso Eclettica Street Factory – via Rochester

9 Settembre – ore 20,00 Piazzetta della Repubblica – “BallarEstate”

Musica, balli, intrattenimento e sensibilizzazione alla donazione del sangue

10 Settembre ore 21,00 Cineforum nei quartieri: “Spider Man” 1h 43 min.

Quartiere San Giuseppe-Provvidenza – Piazza San Giuseppe

12 Settembre ore 21,00 Cineforum nei quartieri: “Minions” 1h 30 min

Presso Atrio della Chiesa di San Marco al Quartiere Balate-Pinzelli

12 Settembre ore 19,00 – Biblioteca Comunale Scarabelli – presentazione del libro: “Miniera Trabia Tallarita: il disastro minerario del 20 Agosto 1957” di Giuseppe Arengi

13 Settembre ore 18,00 – Biblioteca Comunale Scarabelli – presentazione del libro: “Il pane fritto e altre storie. Antiche ricette popolari siciliane e racconti di nonna Vincenzina” di Cinzia Caminiti Nicotra

13 Settembre ore 21,00 “Piazze e Vie in Musica”: concerto del gruppo musicale “La Settima” Corso Umberto I

14 Settembre ore 21,00 Cineforum nei quartieri: “Smetto quando voglio-Masterclass” 1h 31min –Quartiere Angeli-San Domenico presso l’Istituto Comprens. Stat. V.Veneto di Via Angeli

14/16 Settembre – Festa della Birra Artigianale Siciliana – Corso Umberto I

Organizzata dalla FenImprese

14/16 Settembre Le Vie dei Tesori di Caltanissetta – Visite guidate a 15 tesori della città

15 Settembre dalle ore 17 alle ore 24 La Notte Gialla dello Sport negli impianti sportivi della città, ed in centro storico, in Piazza Garibaldi e nell’atrio del Palazzo del Carmine, sede del Comune. Organizzata dall’U.S. ACLI Comitato Prov. di Caltanissetta

15 Settembre – Piazzetta Girgenti, ore 21 – “Stardust” concerto con la musica anni ’60 e ‘70

Concerto Neomelodico Siciliano – Piazzetta San Francesco

16 Settembre ore 8,30-13,00 – 14° Tappa Coppa Italia Gimkana Vespa 2018

Corso Vittorio Emanuele – Organizzata dal Vespa Club Caltanissetta

16 Settembre ore 20,00 Piazza Quartiere Santa Flavia – “BallarEstate”. Musica, balli, intrattenimento e sensibilizzazione alla donazione del sangue

17 Settembre ore 9,30 – Corso Umberto I – Scuole in festa – giochi e animazione, gonfiabile, baby dance, mascotte, magia, karaoke, palloncini, caramelle, zucchero filato per gli alunni degli istituti comprensivi della città.

17 Settembre ore 21,00 Cineforum nei quartieri: “Quo Vado” 1h 29 min.

Quartiere Santa Flavia presso la Chiesa di Santa Flavia

18 Settembre ore 18,30 – Sala degli Oratori di Palazzo Moncada – presentazione del libro: “L’arte contemporanea spiegata a mia nonna” di Alice Zannoni.

18 Settembre ore 21,00 – Scalinata San Francesco – Teatro Stabile Nisseno “La vita è una commedia”

19 Settembre ore 21,00 Cineforum nei quartieri: “L’ora legale” 1h 58 min.

Presso Arena della Chiesa di San Pietro, Traversa Piazza Giovanni XXIII

19 Settembre ore 21,00 “Piazze e Vie in Musica”: concerto del gruppo musicale Cantamuri Corso Umberto I di fronte Municipio

20 settembre ore 21,00 corso Umberto – concerto di Francesco D’Aleo

21 Settembre Giornata dedicata allo scultore nisseno Michele Tripisciano nell’anniversario della morte, a cura della Dante Alighieri di Caltanissetta

ore 10,00 Piazza Garibaldi – “I monumenti di Michele Tripisciano”, visita guidata

ore 17,30 Incontro dibattito su “Michele Tripisciano: Così la vita, così l’opera”

21 Settembre ore 19,30 – Chiesa di San Sebastiano: Conferenza sulle vie ed i cammini Micaelici, ed inaugurazione della mostra: “La Via Micaelica”

21 Settembre Corso Umberto I ore 21,15 – Concerto degli Shakalab ed Emotional Waves

21/23 Settembre Le Vie dei Tesori di Caltanissetta – Visite guidate a 15 tesori della città

22 Settembre Giornata dedicata allo scultore nisseno Michele Tripisciano nell’anniversario della morte, a cura della Dante Alighieri di Caltanissetta ore 17,00 – Punto d’incontro al Parcheggio di Via Guastaferro – Passeggiata presso l’antica “calcara” di gesso al Parco Balate

22 Settembre Piazza Quartiere Santa Flavia, ore 21,00 – “Stardust” – concerto con la musica degli anni sessanta e settanta

22 Settembre ore 21,00 “Piazze e Vie in Musica”: concerto del gruppo musicale SudSona – Mercato Storico Strata a Foglia – Via C. Benintendi

Scacchi in Piazza – Partite di scacchi nella grande scacchiera in Corso Umberto I a cura dell’Associazione Scacchistica “L’Alfiere”

22-23 Settembre 64° “Coppa Nissena”

23 Settembre ore 21,00 “Piazze e Vie in Musica”: concerto del gruppo musicale –

Pupi Di Surfaro – Nu kombat folk – Piazzetta Scalinata Mercato Grazia

L’Alfiere in Biblioteca – Partite di scacchi in simultanea con il Maestro Federale Alessandro Santagati e Torneo di Scacchi 15’ 7T – Atrio della Biblioteca Comunale Luciano Scarabelli a cura dell’Associazione Scacchistica “L’Alfiere”

24-29 Settembre Palazzo Moncada Galleria Civica d’Arte: “L’Angelo nell’Arte: Michele, Gabriele, Raffaele” – Mostra di dipinti barocco andini contemporanei Palazzo Moncada Galleria Civica d’Arte –Inaugurazione 24 Settembre ore 18,00, organizzata dalla Fidapa di Caltanissetta

24 Settembre ore 18,30 – Sala degli Oratori di Palazzo Moncada: Conferenza “I ruoli e gli incarichi degli Angeli e degli Arcangeli”. Con la collaborazione dell’Associazione “Culto, bellezza ed impegno sociale Caltanissetta – Santa Flavia”

24 Settembre ore 21,00 Cineforum nei quartieri: “Serata Corti Kalat Nissa Fim Festival” 1h 30

Corso Umberto I

25 Settembre ore 18,30 – Sala degli Oratori di Palazzo Moncada: Conferenza “Gli Angeli e gli Arcangeli nell’arte”

25 Settembre ore 21,00 – Scalinata San Francesco – Compagnia Teatrale Il Sipario “Ma che bella famiglia”

26 Settembre ore 19,00 Recital musicale della “Corale la Triade” di Delia diretta dal maestro Angelo Galiano “Il respiro dei ricordi” di Don Gino Laplaca.

26 Settembre ore 21,00 Cineforum nei quartieri: “Video documentari di Luca Vullo” 1h 30 min. – Quartiere San Giuseppe-Provvidenza – Piazza San Giuseppe

27 Settembre ore 19,30 Chiesa Cattedrale – Concerto della Corale Don Milani

ore 21,00 “Piazze e Vie in Musica”: concerto del gruppo musicale Patrizia Capizzi – Di Sola Andata – Piazz. Antica Pescheria in Via Pugliese Giannone

28 Settembre ore 20,00 – Chiesa Cattedrale – Concerto per organo con il maestro Paolo Oreni

28 Settembre ore 21,15 Corso Umberto I – “Senza Maschera” di Lello Analfino e Luca Vullo

28 Settembre ore 21,00 Villa Comunale Cordova, – “Stardust” concerto con la musica degli anni sessanta e settanta

28/30 Settembre – Le Vie dei Tesori di Caltanissetta – Visite guidate a 15 tesori della città

29 Settembre ore 19,30 – Processione del Santo Patrono di Caltanissetta “San Michele”

30 Settembre ore 21,00 “Piazze e Vie in Musica”:

concerto del gruppo musicale Cristina Russo & Neo Soul Combo – Piazzale della Chiesa di San Luca Evangelista al Quartiere San Luca.

30 settembre dalle ore 10,00 associazione Arte e Tendenze – picnic ottocentesco – Villa Cordova

