“Scoprire e riscoprire Caltanissetta”, venerdì 22 febbraio visita ai locali dell’ex Banco di Sicilia

Riprendono le visite guidate alla città nell’ambito dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta”, giunta quest’anno alla sua 13^ edizione, organizzate dal CRAL Giustizia Caltanissetta.

Eccezionalmente venerdì 22 febbraio, alle ore 15,00 potremo visitare i locali dell’ex Banco di Sicilia (oggi Unicredit) e conoscere la storia e gli aneddoti che lo riguardano: storia che verrà illustrata dalla nostra guida prof. Enzo Falzone.

Verrà anche illustrato il programma delle iniziative previste per il corrente anno: visite guidate, escursioni, corsi.

Quest’anno il CRAL si avvale della collaborazione della associazione Royal Eagles, presieduta dal dott. Giuseppe Scriminaci.

Coinvolgete i ragazzi per permettere loro di conoscere la storia della nostra città, delle sue tradizioni e delle bellezze che vi sono anche se poco conosciute se non sconosciute o, addirittura, dimenticate.

L’appuntamento è alle ore 15,00 davanti la Banca.

La partecipazione, destinata a tutti coloro che amano Caltanissetta (soci e non soci del CRAL), è, come sempre, gratuita.

Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook del CRAL

www.facebook.com/CRAL-GIUSTIZIA-CALTANISSETTA

Il Presidente del CRAL

Calogero Occhipinti

Tel. 346/4000973 – fax 0934/71257

Email: presidente@cralgiustiziacl.it