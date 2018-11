“Scoprire e riscoprire Caltanissetta”, ultimo appuntamento domenica 25 novembre

Domenica 25 novembre si concludono, per il 2018, gli appuntamenti dell’iniziativa “Scoprire

e riscoprire Caltanissetta”, organizzata dal CRAL Giustizia Caltanissetta e giunta alla 11^ edizione.

Sempre con la guida del prof. Vincenzo Falzone, ai partecipanti verrà illustrata la storia e le

caratteristiche di Palazzo Cascino, Palazzo Giordano e la Chiesa di S. Sebastiano che visiteremo al

suo interno.

Verrà, altresì, illustrato il programma delle visite per il 2019 che ci accompagnerà agli ex

stabilimenti dell’Amaro Averna, al palazzo del Banco di Sicilia e del Banco Coop. S. Michele, al

Parco Dubini e forse anche a Villa Testasecca, visiteremo il sito archeologico di Gibil Gabib e quello

di Sabucina. Insomma un programma molto fitto e che porterà i partecipanti anche a visitare le

bellezze di borghi poco conosciuti.

Invito tutti a coinvolgere i ragazzi in queste visite per far loro conoscere la storia della nostra

città e delle sue tradizioni.

L’appuntamento è alle ore 10,00 in Piazza Garibaldi, davanti la Fontana del Tripisciano.

La partecipazione, destinata a tutti coloro che amano Caltanissetta (soci e non soci del CRAL),

è, come sempre, gratuita.

Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook del CRAL

www.facebook.com/CRAL-GIUSTIZIA-CALTANISSETTA

e sul sito rinnovato del CRAL

www.cralgiustiziacl.it

Il Presidente del CRAL

Calogero Occhipinti

Tel. 346/4000973 – fax 0934/71257

Email: info@cralgiustiziacl.it