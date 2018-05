“Santa Barbara”, protocolli d’intesa per la realizzazione di 17 progetti

Domani, venerdì 11 maggio alle ore 17, a Palazzo del Carmine, “l’Amministrazione comunale siglerà insieme agli enti e alle istituzioni partner i protocolli d’intesa per la realizzazione di 17 progetti per complessivi 9 milioni di euro finanziati per il quartiere Santa Barbara di Caltanissetta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con il Bando periferie”, si legge in una nota diffusa da Palazzo del Carmine. A breve, dunque, via libera alle procedure esecutive per la realizzazione dei progetti. I protocolli d’intesa riguardano anche la Diocesi, la parrocchia Santa Barbara, l’Iacp e l’Istituto comprensivo “Vittorio Veneto”, mentre “il protocollo con l’Università di Catania sarà siglato separatamente”, si legge nella stessa nota. I 17 progetti “per la riqualificazione del quartiere Santa Barbara verranno realizzati in quota parte dagli enti che hanno unitariamente avanzato la proposta progettuale. Fra i progetti, la messa in sicurezza dell’area delle Maccalube e dell’edificio scolastico De Amicis.