Sancataldese, ingresso di due soci sostenitori

Gli imprenditori Salvatore Intorre e Massimo Giuliana fra i soci sostenitori della Sancataldese. Ad annunciare il loro ingresso “nella famiglia verdeamaranto” è la pagina Facebook della massima espressione calcistica del cuore della Sicilia. La “dirigenza è già impegnata da diverse settimane per la programmazione della nuova stagione 2018-2019”, si legge nello stesso post. “Si riparte con il solito grande entusiasmo”, fanno sapere dalla Sancataldese. “Divertirsi sì – aggiungono – ma sempre dando massima priorità alla programmazione, al budget e quindi alla sana gestione, perché solo in questo modo la parola divertimento può ancora inserirsi in contesto sportivo come quello del sano calcio, che continua ad essere per noi lo sport più bello del mondo”. Invariato anche per quest’anno il Cda della Sancataldese. Il Consiglio d’amministrazione della Sancataldese Calcio, è composto da Giuseppe Diliberto, presidente; Arcangelo Russo e Ivano La Cagnina vice presidenti; Dario Spinello, amministratore delegato; Salvatore Pirrello, segretario generale.