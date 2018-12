San Cataldo, grande successo alla prima del “Il Natale del Redentore”

Grande successo ha riscosso la prima in assoluto dell’Oratorio Il Natale del Redentore – Opera per Soli, Coro, Orchestra ed Organo del compositore sancataldese Angelo Pio Leonardi, eseguita venerdì scorso 21 dicembre presso la Chiesa Madre di San Cataldo. L’Orchestra-Coro composta da oltre 70 tra musicisti e coristi, diretta magistralmente dal M° Angelo Li Calzi, direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali V.Bellini di Caltanissetta, ha visto protagonista Leonardi, autore dell’Opera, per aver regalato alla comunità sancataldese le bellissime pagine di musica composte che sono state apprezzate dal pubblico presente che ha gremito la Chiesa e dalle Autorità e professionisti della musica che hanno voluto rendere omaggio al compositore testimoniandolo con la loro presenza. E’ stato anche inciso un CD dell’intera Opera eseguita. Molti i messaggi di augurio giunti all’autore e alla comunità sancataldese dalle più alte cariche dello Stato che erano state invitate quali il Presidente della Repubblica, i presidenti della Camera e del Senato, il presidente del Consiglio, il Ministro per i Beni e Attività Culturali, il Presidente della Regione Sicilia, ecc.). Ma orgoglio e particolare emozione ha suscitato nei presenti, a conclusione della serata, la lettura da parte del dott. Cataldo Luca Tirrito – Presidente dell’Associazione Culturale S.Cecilia che ha promosso l’evento con il patrocino della BCC G.Toniolo di San Cataldo – del Messaggio di saluto giunto per l’occasione dal Presidente del Senato On. Maria Elisabetta Alberti Casellati riconoscendo l’elevato contenuto artistico dell’evento e augurando alla comunità sancataldese un Santo Natale e un felice anno nuovo.

Si riporta un passaggio finale del messaggio “La cultura musicale siciliana, riconosciuta a livello mondiale, ci ha donato illustri compositori e un repertorio di inestimabile valore. Il vostro lavoro, la vostra passione e gli sforzi da voi compiuti per diffondere il messaggio di amore, unione e spiritualità che la musica porta con sé, sono il simbolo di una comunità che – nonostante le tante difficoltà – continua a lottare per la bellezza e la grazia che hanno sempre contraddistinto il territorio siciliano. Il mio auspicio è che eventi di questo genere siano sempre più frequenti e che la musica diventi un’opportunità, soprattutto per i più giovani, di vivere la cultura in prima persona e pienamente”.