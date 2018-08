Il Generale Riccardo Galletta, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia dal giugno 2015, in occasione del suo prossimo trasferimento, ha visitato il Comando Provinciale di Caltanissetta, incontrando e salutando presso la Caserma “Guccione” una rappresentanza dei comandi dipendenti, dei reparti speciali e del CO.BA.R.. (Comitato di Base di Rappresentanza).

Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Petitto, ha espresso sia parole di elogio per la professionalità e lo spirito di sacrificio dimostrati dai carabinieri nisseni nell’assolvimento dell’attività istituzionale – testimoniati dai risultati conseguiti nel settore della polizia giudiziaria e nell’attività di controllo del territorio –, sia di affetto per la terra di Sicilia.

Il Gen. Galletta, che arrivava in Sicilia provenendo dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ove aveva retto l’incarico di Capo del III Reparto, sarà il prossimo Comandante della Scuola Ufficiali in Roma. Un incarico impegnativo e prestigioso che assumerà nel prossimo mese di settembre e che lo vedrà guidare uno dei più importanti enti addestrativi militari dal quale ogni anno escono i futuri quadri dirigenziali dell’Arma dei Carabinieri, al termine di un ciclo di studi pluriennale che permette ai frequentatori di conseguire la laurea specialistica in Giurisprudenza.

Nel corso della mattinata il Generale Galletta ha altresì incontrato il Procuratore della Repubblica Amedeo Bertone e il Prefetto Maria Teresa Cucinott