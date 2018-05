Quartieri in salus, screening e visite gratuite al villaggio Santa Barbara

Screening e visite mediche gratuite nell’ambito dell’iniziativa “Quartieri in salus” a Santa Barbara, fino a giovedì 17, dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 18, all’Istituto comprensivo “Vittorio Veneto”, scuola secondaria di I grado “Luigi Russo”. Attivi diversi ambulatori: odontoiatrico, senologico, ortopedico, cardiologico, ecografico, dermatologico, pneumologico, ortottico, ginecologico, diabetologico per adulti. Aperti anche uno sportello psicologico per il sostegno alla genitorialità consapevole, un banchetto informativo per il calendario vaccinale e un banchetto per la promozione della donazione di organi. Nel corso di “Quartieri in salus” – voluto da Cefpas, Regione, VI Commissione consiliare del Comune di Caltanissetta e Asp, programmate anche altre iniziative fino a sabato 19 maggio, con la partecipazione delle associazioni di volontariato socio-assistenziale.