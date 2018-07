“Proclama di amicizia e gratitudine” tra San Cataldo e la Contea di Mercer

Al Teatro Fascianella di San Cataldo si è tenuta una cerimonia per lo scambio formale del “Proclama di amicizia e gratitudine” tra la città di San Cataldo e la Contea di Mercer, nel New Jersey, Stati Uniti d’America. In una nota diffusa da Palazzo delle Spighe si legge che la motivazione è rappresentata dal “forte legame che esiste” tra la le due realtà, “determinato dall’emigrazione di cittadini sancataldesi dalla Sicilia alla Contea di Mercer nei primi anni del ‘900”.

Presenti alla cerimonia il sindaco Giampiero Modaffari, l’assessore al Turismo Aldo Riggi, “quattro cittadini discendenti delle famiglie sancataldesi emigrate nella Contea di Mercer, con altri discendenti dai paesi vicini”. Obiettivo dell’incontro, “porre in essere tutte le iniziative ritenute opportune per rendere stabile e duraturo il rapporto tra le due comunità”.