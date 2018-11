Piscina comunale, Campione : “Falsa la notizia su un noto quotidiano , al bando hanno partecipato due ditte”

Leggo nella prima pagina del Giornale ” La Sicilia” , a firma di Luigi Scivoli, che “non occorre che il Comune provveda in autotutela a ritirare il bando di gara e ad annullare la stessa gara per l’affidamento per la gestione della Piscina, perché la gara è andata deserta. Nessuno ha partecipato all’appalto perché l’importo a base d’asta risulta eccessivo”.

Affermazione assolutamente falsa, in quanto alla gara hanno partecipato due ditte.

L’unica affermazione fatta al giornalista è che attendevo comunicazioni da parte degli uffici.

Non ho mai dichiarato cosa succederà allo stato dei fatti, mi dispiace che queste notizie vengano pubblicate da un giornale garante di veridicità come sempre dimostrato.

L’Assessore Carlo Campione