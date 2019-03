Pietraperzia, “Restitution Day”: rendicontazione delle indennità rinunciate da Sindaco, Assessori e Presidente del consiglio comunale

Si terrà sabato 16 Marzo 2019 alle ore 17 presso il Chiostro di Santa Maria di Gesù di Piazza Vittorio Emanuele, l’assemblea dal titolo “Restitution Day”: rendicontazione delle indennità rinunciate da Sindaco, Assessori e Presidente del consiglio comunale.

Il sindaco Antonio Bevilacqua: “Vi invitiamo a partecipare all’assemblea indetta dall’Amministrazione comunale per esporre come è stata spesa la quota d’indennità a cui continuano a rinunciare il Sindaco (50%), gli assessori ed il Presidente del Consiglio comunale (30%). Inoltre, nell’occasione verrà effettuata la votazione dei progetti di bilancio partecipativo 2019, aperta a tutti i residenti che abbiano compiuto 16 anni e che non hanno già votato sul portale online. La lista dei progetti è consultabile al seguente link http://pietraelezioni.altervista.org/lista-progetti “

Parco giochi e fontana Villa comunale.

Il progetto prevede l’istallazione di nuovi giochi (già acquistati) e la manutenzione dell’area giochi e della fontana della Villa Comunale.

Colonnette della cultura.

Previsti l’acquisto e l’istallazione di colonnette-libreria in vari angoli del paese, in cui ognuno può lasciare o prelevare libri.

Videosorveglianza Villa Comunale.

Il progetto prevede l’acquisto e l’istallazione di telecamere presso il Parco della Rimembranza (Villa Comunale), da aggiungere a quelle già in uso presso il centro abitato, al fine di prevenire e contrastare atti di vandalismo.

Pannelli informativi a led.

Il progetto prevede l’acquisto e l’istallazione di pannelli informativi con scritta scorrevole da posizionare in vari luoghi del paese, per consentire a tutti i cittadini di essere informati in maniera immediata di avvisi impostanti. In questo modo le comunicazioni istituzionali possono raggiungere agevolmente anche quella fascia di popolazione che non utilizza internet ed i social network.

Sistemazione aiuole con telo e pacciamatura.

Il progetto prevede la manutenzione delle aiuole presenti all’interno del centro abitato, tramite posa di telo che contrasta la crescita delle erbe infestanti e copertura con cippato di legno o briciolino. In questa maniera si facilita la manutenzione ordinaria delle stesse aiuole.

Arredo urbano.

Il progetto prevede l’acquisto e l’istallazione di arredo urbano di vario genere (vasi, fioriere, cestini gettacarte e panchine), nei limiti di spesa previsti. In particolare, si prevede l’acquisto di fioriere da istallare sui lampioni della Piazza Vittorio Emanuele e delle vie principali, con fiori pensili.

Pensiline bus con foto turistiche.

Il progetto prevede la manutenzione delle pensiline di sosta degli autobus, sostituendo le normali coperture plastiche con pannelli ritraenti scorci del nostro paese, in modo da promuoverne efficacemente le bellezze nascoste.

Compostiere per i cittadini.

Il progetto prevede l’acquisto di compostiere domestiche da affidare in comodato d’uso gratuito ai cittadini che ne facciano richiesta. Questa proposta si inserisce nell’ambito della delibera di giunta comunale che prevede uno sconto del 10% sulla parte variabile della TARI per i cittadini che dimostrano di utilizzare la compostiera e di non conferire presso i cassonetti i rifiuti organici.

Colonnine Ricarica Auto Elettriche.

Il progetto prende le mosse da un’iniziativa dell’Enel, che propone l’istallazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche in comodato d’uso gratuito, mentre il Comune dovrebbe sopportare soltanto le spese di istallazione una tantum. Anche se attualmente non ci sono molte auto elettriche in paese, questo investimento servirebbe a stimolarne l’acquisto e la diffusione, nonché a pubblicizzare il nostro Comune che apparirebbe in un’apposita mappa in cui sono indicati i punti di ricarica per tutta la Sicilia.