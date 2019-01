Oscar del Ciclismo Sicilia: Premiati atleti, dirigenti e società che si sono distinti nella stagione 2018

Una grande festa alla quale hanno partecipato atleti, dirigenti e simpatizzanti provenienti da tutta la Sicilia. “Nell’anno appena trascorso abbiamo consolidato il nostro impegno nei confronti di tutte le associazioni e gli atleti – ha commentato il Presidente FCI Sicilia Diego Guardì -. Con questa giornata abbiamo voluto ringraziare tutti perché il successo non è solo del singolo che taglia il traguardo ma della squadra che lo supporta. Un sincero “grazie” a Comitati provinciali, società sportive, atleti, tecnici, giudici di gara, direttori di corsa, tutti i componenti del Consiglio direttivo e la responsabile di segreteria Lorenza Glorioso”. Erano presenti alla serata, oltre al Presidente Diego Guardì, i vicepresidenti Calogero Rivituso e Giuseppe Insolino, il Consiglio Direttivo, il Sindaco Giovanni Ruvolo, l’assessore allo sport Carlo Campione, il delegato CONI Giorgio Giordano, i Consiglieri Salvatore D'Andrea, Giovanni Caminiti, Vincenzo Incognito, i delegati provinciali, i giudici di gara, gli istruttori Regionali, il coordinatore della struttura Tecnica Ignazio Saia, i responsabili regionali e i componenti della struttura tecnica. La Federazione Ciclistica Italiana – Comitato Regionale Sicilia in questo anno si è attivata per aumentare la propria visibilità e presenza sul territorio. “Siamo diventati più social”, abbiamo iniziato a condividere le nostre attività e aprire il nostro mondo anche all’esterno permettendo a tutti di essere sempre presenti. Abbiamo una pagina Facebook e un profilo Instagram sempre aggiornato di tutte le attività svolte o da svolgere” ha proseguito il presidente. Nel 2018 la Federazione ha portato avanti un calendario molto fitto arrivando quasi a raddoppiare le gare svolte nel 2017. Per darvi qualche numero e dei dati: 1896 tesserati, 59 gare giovanissimi, 45 gare su strada, 34 gare fuoristrada, 16 gare amatoriali. La Federazione Regionale ha partecipato alle seguenti competizioni: Campionato Nazionale d’inverno XCO, Campionato Italiano Giovanile XCO, Campionato Italiano Assoluto XCO; Campionato Italiano Strada Giovanile, Campionato Italiano strada Juniores, Campionato strada/Pista/MTB Paralimpico, Giro della Lunigiana, 4 prove di Coppa Italia MTB Giovanile (raggiungendo 8° posto come Regione Sicilia), trasferta Esordienti Monsummano Terme, Organizzazione del corso istruttore 1° livello a Caltanissetta, progetto “Ciclismo a scuola” nel quartiere Zen di Palermo.

Durante la serata sono stati premiati:

Per il trofeo Memorial Salvatore Rametta – Rosario Costa è stato assegnato a BRUNO ANDREA ALFIO.

Per la categoria “Giovanissimi”

Nascondiglio Andrea, Costanza Gabriel, Filippazzo Simone, Lucantonio Anna, Miccichè Aurora, Tarallo Giuseppe, Linea Enrico, Moschitta Matteo, Gargano Elena, Lardizzone Sarah, Porrello Andrea, Occhipinti Gianmarco, Salamone Daniele, Mazzeo Matilde, Bruno Giuseppe, Filippazzo Andrea, Guastella Walter, Gennusa Denise, Provenzano Francesco, Gravina Ignazio, Boscarini Leonardo, Pece Chiara, Ficara Emanuele, Risplendente Vincenzo, Grippi Simone, Mangione Flavia Maria E Vokrri Sonila.

Per la categoria “Giovanissimi” fuoristrada

Carbonaro Leonardo, Valerio Alfredo, Polizzi Federico, Mattioli Gioia, Profetto Andrea, Polizzi Lorenzo, Grasso Ivan Filippo, Perrone Edoardo, Caruso Salvatore, Sciuto Salvatore, Bombaci Alessandra, Distefano Aurora, Fava Melissa,Verdirame Matteo ,Lucia Antonino, Bartolotta Daniel, Fava Giovanni, Trovato Danilo, Bartolotta Daniel, Cirino Giovanni, Carbone Veronica, Brancato Luca, Falco Leandro, Farnisi Andrea, Bonelli Concetta Giulia, Centamore Clelia, Cambria.

Per La Categoria “Coppa Sicilia Xc”

Ferlito Stefano, La Porta Alessio, Iurato Andrea, Barbagallo Giuseppe, Bellina Terra Gabriele, Reina Giuseppe, Scuderi Livia, Vitello Chiara, Dierna Giulia, Occhipinti Lorenzo, Frangiamore Enzo, Sicuso Alesssandro,Spinella Simone, Pirrone Damiano, Ficarra Marco, Occhipinti Federica, Spica Emanuele, Amella Matteo, Di Stefano Davide, Fidone Salvatore, Acquaviva Salvatore, Mirabile Alessio, Maganuco Massimiliano, Terranova Francesco, Ioppolo Marco, Melilli Lura, Trupia Valeria, Di Rosa Celestina, Falco Antonino, Salerno Gaetano, Mikenin Maksym, Cugno Erika, Zago Piero, Sottile Gaetano, Pirrone Antonino, Palmeri Iris, Butean Lucica Natalia,Scirica Giuseppe, Lauretta Luca, Pintaudi Alessandro, Rizza Valerio,Mezzasalma Gianmarco, Vecchiotti Giuseppe, Monteleone Gianfranco, Scimone Saverio, Di Mauro Francesco, Manno Baldassare, Guastella Marcello, Brullo Sebastiano, Giuffrida Roberto, Dell'Albani Giovanni, Guarino Giovanni, Giaramita Andrea, Trovato Vito, Cultrera Roberto, Marano Leonardo, Fichera Giuseppe, Monreale Biagio,Fontana Angelo, Gibilisco Daniela, Scala , Maria, Russo Carmen Angela, Micieli Rosaria.

Per La Categoria “Coppa Sicilia Xcm”

Bellomo Alessio, Di Prima Mauro, Oddo Manuel, Falco Antonino, Sabella Giuseppe, Vicari Domenico Savio, Privitera Andrea, Mirabile Alessio, Ioppolo Marco, Maganuco Massimiliano, Terranova Franscesco, Melilli Laura, Trupia Valeria, Venturella Danila, Gulizia Giuseppe, Giacoppo Alberto, Schillaci Domenico, Scirica Giuseppe, Ansaldi Salvatore, Grimaldi Antonino, Savarino Fabio, Drago Michele, Cartier Carlo, Monteleone Gianfranco, Di Mauro Francesco, Greco Marco, Spampinato Alessandro,Longo Massimo, Barbagallo Francesco, Guarino Giovanni, Chisari Marco, Oliveri Maurizio, Lanzafame Marcello, Giaramita Andrea, Puglisi Alberto, Marano Leonardo, Cerruto Rosario, La Rosa Alfonso,Fontana Angelo, Gibilisco Daniela, Minervino Maria Lucia, Scala Maria, Russo Carmen Angela, Simpson Elizabeth Ann.

Per la categoria “strada”

Leone Paolo, Basile Elia, Di Prima Christian, La Terra Pirrè Samuele, Migliorisi Gabriele, Brancato Marco, Anselmo Giovanni, Munafò Gabriele,Torrisi, Caruso