Ordine medici Sicilia, guida a uso cellulari. Prevenire i rischi da esposizione prolungata a radiazioni

“Difficoltà di apprendimento e concentrazione, disturbi comportamentali soprattutto nei bambini, alterazione della pressione arteriosa, dei ritmi cardiaci, infarto e ictus in persone sempre più giovani, alzheimer ed epilessia”. Sono alcuni dei rischi legati all’uso dei cellulari sintetizzati nella relazione del presidente dei medici siciliani, Toti Amato, durante la presentazione del progetto pilota Stop-Phone, inserito nel Piano regionale di prevenzione dell’assessorato Salute della Regione siciliana.

Un’occasione per far conoscere le linee guida per un uso consapevole degli smartphone e gli studi realizzati negli ultimi anni sui rischi dell’esposizione prolungata alle radiazioni emesse, che l’Organizzazione mondiale della Sanità ha inserito tra i “cancerogeni possibili” e il Consiglio d’Europa ha giudicato un “potenziale pericolo” per la salute pubblica”.

Secondo i dati raccolti da Amato, le istituzioni devono intervenire con urgenza su più fronti, tecnologico, educazionale e normativo.(Ansa)